İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sabah görülen sis, akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Megakentin bazı bölgelerinde akşam sis etkili oldu. Bir çok noktada puslu hava hakim olurken, yüksek kesimlerde sis yoğunlaştı.

Bazı bölgelerde sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle sürücüler trafikte kontrollü ilerledi.

Üsküdar'da sis dolayısıyla Çamlıca Kulesi ile Büyük Çamlıca Camisi'nin üst kısımları görünmez hale geldi.

Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinde de yer yer puslu havanın etkili olduğu görüldü.