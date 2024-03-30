İstanbul'da siyasi partilerin pankart ve flamaları toplanmaya başlandı

Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili siyasi propaganda serbestliğinin sona ermesinin ardından siyasi partilerin pankart ve flamaları belediye ekiplerince toplanmaya başlandı.

Güncel 30.03.2024 19:30 Giriş: 30.03.2024 19:30

Güncelleme: 30.03.2024 19:32 Kaynak: AA

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AA