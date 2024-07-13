İstanbul'da sokak hayvanları yasa teklifi protestosu: "Bu kanlı teklifi reddediyoruz"

Beyoğlu Şişhane Meydanı’nda toplanan hayvan hakları savunucuları, AKP tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifini protesto etti. Hayvan hakları savunucuları, "Bu kanlı yasa teklifini reddediyoruz. Ölüm kampları inşa ettireceğinize yurt çapında kısırlaştırma seferberliği ilan edin" açıklaması yaptı.

Yaşam İçin Yaşa ve Hayvan Yaşam Özgürlük inisiyatiflerinin çağrısıyla Beyoğlu Şişhane Meydanı’nda toplanan hayvan hakları savunucuları, kamuoyunda ‘katliam yasası’ olarak bilinen sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören yasa teklifini protesto etti.

Protesto sırasında "Katliam tasarısına hayır", "Barınaklarda ölüyoruz", "Sokak canlarına dokunma" yazılı dövizler açan hayvanseverler, “Katliam yasa tasarısını geri çek”. "Hayvana, insana, yeryüzüne özgürlük", "Hayvana şiddete hapis cezası", "Bilimsel tek çözüm kısırlaştırma", "Köpekler dışarı katiller içeri" sloganları atıldı.

"BU KANLI YASA TEKLİFİNİ REDDEDİYORUZ"

Yaşam İçin Yasa inisiyatifi'nden Sevcan Çamlıdağ yaptığı açıklamada, yasayı kabul etmeyeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"12 Temmuz cuma günü 72 AKP'li milletvekilinin imzasıyla meclisin Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu'na sunulan yasa teklifi sokakta yaşayan hayvanlara hayatı çok görüyor. Bir buçuk sene önce 6 Şubat depremlerinde enkaz altında insan kurtaran köpek Proteo'yu yerlere göklere sığdıramayanlar şimdi gelmiş sokaklarda tek bir hayvan bırakmayana kadar katliam yapacağız diyorlar. Oysa türlü yalanlarla hedef haline getirdiğiniz bu hayvanlarla Proteo arasında hiçbir fark yok. AKP'nin yalanlarına kanmıyor, bu kanlı yasa teklifini reddediyoruz. Tıpkı şiddete, tacize uğrayan kadınlara, o saatte orada ne işi varmış dendiği gibi, sokaklarda hergün şiddete uğrayan mağdur olan hayvanlar düşmanlaştırılıyor. Ölüm kampları inşa ettireceğinize yurt çapında kısırlaştırma seferberliği ilan edin, popilasyonu düşürün."

"HALKA YALAN SÖYLEYEREK YAPACAĞINIZ KATLİAMI MEŞRU HALE GETİREMEZSİNİZ"

Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi'nden Ersin Tek ise, "Halka yalan söyleyerek, hayvanları toplama kamplarına gönderemezsiniz. Halka yalan söyleyerek yapacağınız katliamı, adaletsizliği meşru hale getiremezsiniz. Bugün bir kez daha yılardır söylediğinizleri hayrkırmak zorundayız. 'Hayvanları kısırlaştırdık ama nüfus azalmadı" dediniz. Hayır kısırlaştırmadınız, kısırlaştırmayı bırakın, hayvanları kısırlaştıracak merkezleri bile kurmadınız. Bu merkezlerin hayvanların tedavilerinin yapılacağı ve güvenle sokağa döneceği bakım evleri olması gerekiyordu. Bakım evleri yerine hayvanlar için hapishaneler kurdunuz. Bu barınak adı verilen hapishanelerde hayvanları vurarak, canlı canlı gömerek, damarlarına çamaşır suyu vererek öldürdünüz" diye konuştu.