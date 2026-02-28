İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 2'si çocuk 7 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında 2’si "suça sürüklenen çocuk" olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Fatih ilçesinde farklı tarihlerde iş yeri kurşunlama ve suç örgütü adına tehdit olayına karışanlara yönelik soruşturma yürüttü.

Soruşturma kapsamında 2’si "suça sürüklenen çocuk" olmak üzere toplamda 7 şüphelinin düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı belirtildi