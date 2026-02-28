Giriş / Abone Ol
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 2'si çocuk 7 kişi gözaltına alındı

İstanbul'un Fatih ilçesinde farklı tarihlerde iş yeri kurşunlanması ve suç örgütü adına tehdit edilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 2’si "suça sürüklenen çocuk" olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 28.02.2026 11:46
  • Giriş: 28.02.2026 11:46
  • Güncelleme: 28.02.2026 11:54
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: AA

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında 2’si "suça sürüklenen çocuk" olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Fatih ilçesinde farklı tarihlerde iş yeri kurşunlama ve suç örgütü adına tehdit olayına karışanlara yönelik soruşturma yürüttü.

Soruşturma kapsamında 2’si "suça sürüklenen çocuk" olmak üzere toplamda 7 şüphelinin düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı belirtildi

