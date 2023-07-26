İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı

Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyesi olan ve Bahçelievlerde'de bir kişiyi öldürdüğü tespit edilen "Fistan Dalton" lakaplı M.U, kaçarken silahını kullanmaya teşebbüs edince bacağından vurularak gözaltına alındı

Ajans Haberleri 26.07.2023 15:14 Giriş: 26.07.2023 15:14

Güncelleme: 26.07.2023 15:15 Kaynak: AA

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