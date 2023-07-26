İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı
Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyesi olan ve Bahçelievlerde'de bir kişiyi öldürdüğü tespit edilen "Fistan Dalton" lakaplı M.U, kaçarken silahını kullanmaya teşebbüs edince bacağından vurularak gözaltına alındı
İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında Bahçelievlerde'de bir kişiyi öldürdüğü tespit edilen "Fistan Dalton" lakaplı M.U'nun da bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'de 4 Temmuz'da B.D'nin silahla öldürülmesine ilişkin çalışma yürüttü.
Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyesi olan "Fistan Dalton" lakaplı M.U'nun cinayeti işlediğini tespit eden ekipler, şüphelinin adresini belirledi.
Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 3 çelik yelek, seyyar polis çakarı, kar maskesi, eldiven ile cinayet olayında şüphelinin giydiği kıyafetler ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
12 şüpheli işlemleri için emniyette götürüldü.