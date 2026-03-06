İstanbul'da suç örgütünün hayali POS işlemleriyle para aklaması iddianamede

İstanbul'da bazı ülkelerle yapılan para transferlerini şirketleri üzerinden çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla tekellerine aldıkları ve yasa dışı temin edilen yabancı banka kartlarını POS cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanarak suç geliri elde ettikleri belirlenen 112 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, suç örgütünün para aklama işlemlerini ortaya koyan raporlara yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 178 sayfalık iddianamede, soruşturma aşamasında dosyaya giren raporlara yer verildi.

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, şüphelilerin yurt içi ve yurt dışında bulunan çok sayıda üçüncü gerçek ve tüzel kişiyle para transferi gerçekleştirdikleri, kurdukları şirketler ile kişisel banka hesapları üzerinden çok sayıda yerli ve yabancı kişi ve şirketle para transferi yaptıkları, bu işlemlerin süreklilik gösterdiği ve bazı transferlerin zincirleme şekilde gerçekleştirildiği değerlendirmesi yapıldı.

Söz konusu para hareketlerinin neden ve hangi amaçla yapıldığına ilişkin yeterli ve açıklayıcı bilgiye ulaşılamadığı ifade edilen raporda, dosya kapsamındaki bulgular doğrultusunda şüphelilerin komisyon geliri elde etmek amacıyla farklı şirket ve kişilere ait ödeme ve tahsilat işlemlerine aracılık ettikleri, bu faaliyetlerin hem kişisel banka hesapları hem de yetkilisi oldukları şirket hesapları üzerinden yürütüldüğünün değerlendirildiği belirtildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Nisan 2025'te hazırladığı raporda ise inceleme kapsamında ilk aşamada toplam 29 firmaya ve bu firmaların sahiplerine ait POS bilgilerinin Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. nezdinde sorgulandığı, vergi kimlik numarası bazında yapılan sorgulama sonucunda ise 1 Ocak 2022-31 Aralık 2024 döneminde 20 firmaya ait toplam 299 POS cihazına ilişkin işlem kaydının bulunduğu kaydedildi.

Bunun yanı sıra firma sahiplerinin bireysel şahıs şirketlerinin de bulunabileceği değerlendirilerek ayrıca sorgulama yapıldığı, Kahraman Elçiboğa adına kayıtlı "Kahraman Elçiboğa Kuyumculuk" firmasına ait 13 POS cihazının daha belirlendiği ve bu kapsamda toplam 312 POS cihazı üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin incelemeye alındığı aktarıldı.

Raporda, inceleme kapsamına alınan 312 POS cihazının büyük bölümünün "Dağ", "Elçiboğa", "Boz" ve "Kaya" soyadlarını taşıyan firma sahiplerine ait olduğunun belirlendiği, bunlardan 167'sinin Dağ, 68'inin Elçiboğa, 45'inin Boz, 19'unun Kaya soyadlı kişilere ait olduğunun tespit edildiği, bu durumun POS tahsislerinin belirli soyadı grupları etrafında yoğunlaştığını gösterdiği ve söz konusu kişiler arasında ailevi veya ticari bağlantı bulunabileceği yönünde kanaat oluştuğu ifade edildi.

Raporda, incelemeler kapsamında POS işlem hacimlerinin sorgulandığı, Ocak 2022-Aralık 2024 döneminde POS cihazları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin toplam 47 milyar 573 milyon 366 bin 557 lira işlem hacmine ulaştığının tespit edildiği bildirildi.

Yapılan incelemede bu tutarın yüzde 99,99'una karşılık gelen 47 milyar 573 milyon 89 bin 410 liralık kısmın yurt dışı menşeli kartlarla gerçekleştirilen işlemlerden oluştuğu, POS cihazlarının büyük ölçüde yabancı kart işlemlerinde kullanıldığını ve işlem yoğunluğunun yurt dışı kaynaklı fon hareketlerinden oluştuğu tespitine yer verildi.

Raporda, Ocak 2022-Aralık 2024 döneminde POS cihazlarından geçen işlem hacminin incelendiği, toplam hacmin 2024 yılı Ocak ayında 66 milyon 518 bin 572 lira seviyesinden aynı yılın aralık ayında 3 milyar 939 milyon 221 bin 427 liraya yükseldiğinin tespit edildiği, bu durumun yıl içinde özellikle son çeyrekte belirgin bir artış yaşandığını gösterdiği vurgulandı.

Raporda üye işyerlerine göre dağılımda en yüksek işlem hacminin Hasan Boz'a ait Kabile Tekstil'de 10 milyar 159 milyon 839 bin 312 lira, Mehmet Ferah Dağ ve Abdulcelil Dağ'a ait Dağlar Group Kargo'da 8 milyar 566 milyon 937 bin 655 lira ve Kahraman Elçiboğa'ya ait Kahraman Elçiboğa Kuyumculuk'ta 7 milyar 987 milyon 190 bin 228 lira olduğu kaydedildi.

Raporda, incelenen POS kayıtlarında toplam 593 bin 356 işlem bulunduğu, yapılan incelemede şüpheli şirketlerin çok sayıda farklı ülke menşeli kart üzerinden işlem gerçekleştirdiğinin belirlendiği bilgisi verildi. İşlemlerin Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD (39 bin 159 işlem), Libya (337 bin 816 işlem), Irak (22 bin 755 işlem) ve Tunus (4 bin 866 işlem) gibi ülkelerde yoğunlaştığı, ayrıca 293 bin 830 işlemde kartın hangi ülkeye ait olduğuna dair bilgi bulunmadığının tespiti yer aldı.

Bu bulguların ilgili firmalara ait POS cihazlarının büyük ölçüde yabancı kartlarla kullanıldığını ve işlem hacminin geniş bir coğrafyaya yayıldığını gösterdiği belirtilen raporda, toplam 8 milyar 417 milyon 948 bin 727 lira tutarındaki 95 bin 226 işlemin büyük bölümünün benzer tutarlarda olduğuna ve bu işlemlerin saat 22.00 ile 08.00 arasında gerçekleştirildiğine işaret edildi.

Raporda, verilerin birlikte değerlendirildiğinde gece ve sabah erken saatlerde olağan ticari faaliyet dışında yüksek tutarlı ve tekrarlayan POS işlemlerinin gerçekleştirilmesinin organize bir yapıya işaret ettiği, işlemlerin gerçekte mal veya hizmet satışına dayanmadığı ve POS cihazları üzerinden kart hamillerine komisyon karşılığı nakit temin edildiğinin değerlendirildiği, bu fiillerin "POS tefeciliği" suçunu oluşturduğu kanaatine varıldığı kaydedildi.