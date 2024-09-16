İstanbul'da şüpheli kutudan kablo ve pamuk çıktı

Sultangazi'de el yapımı patlayıcı düzeneği olabileceği şüphesiyle incelenen kutudan kablo ve pamuk çıktı.

Cebeci Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda, yerdeki bir kutunun içerisinden kabloların sarktığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye bomba imha uzmanı ekipleri sevk edildi.

Meydanın bulunduğu Atatürk Bulvarı üzerine emniyet şeridi çekilirken, yapılan kontrollerde kuru kahve kutusunun içerisinde pamuk ve kabloların olduğu tespit edildi.

Polis, el yapımı patlayıcı düzeneği için hazırlanmış olabileceği ihtimali üzerine kutuyu incelemeye aldı.