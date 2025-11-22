İstanbul'da susuzluk alarmı: İSKİ Genel Müdürü'nden açıklama

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, sosyal medyadan İstanbulluları su tüketimine ilişkin uyardı. Başa, "Son yılların en düşük düzeyi. Olağanüstü kurak bir dönem yaşıyoruz. Kasım yağışları yeterli olmuyor. Geleceğimiz için lütfen bireysel su tüketimimizi en az yüzde 10 azaltalım" dedi.

Barajlardaki doluluk oranları günden güne düşürken İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, sosyal medya hesabından İstanbullular su tüketimi konusunda uyardı.

"SON YILLARIN EN DÜŞÜK DÜZEYİ"

"Son yılların en düzüşük düzeyi" diyen Başa, şunları kaydetti: "Su tüketimimiz artarak devam ediyor. Dün İstanbul’da 3.097.713 metreküp su kullandık. Baraj doluluk oranlarımız yüzde 20 seviyesine geriledi. Bu oran son on yılın en düşük düzeyi. Olağanüstü kurak bir dönem yaşıyoruz. Beklenen Kasım yağışları yeterli olmuyor.

İSKİ kuraklığın tüm olumsuz etkilerine rağmen aldığı önlemlerle, gerçekleştirdiği yeni yatırımlarla halkımıza kesintisiz su sağlamayı başarıyor. İSKİ emekçileri bunun için olağanüstü çaba gösteriyor. Bu zor dönemde abonelerimizin su tasarrufuna yapacağı katkı çok kıymetli. Geleceğimiz için lütfen bireysel su tüketimimizi en az yüzde 10 azaltalım. Su varsa hayat var."

10 BARAJIN 5'İ YÜZDE 20'NİN ALTINDA

İSKİ verilerine göre, kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, dün itibarıyla yüzde 20,29'a kadar geriledi.

Söz konusu veri, son 5 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 20,78, Terkos'ta yüzde 22,61, Sazlıdere'de yüzde 19,76, Alibey'de yüzde 12,5, Büyükçekmece'de yüzde 22,13, Ömerli'de yüzde 17,83, Darlık'ta yüzde 22,99, Elmalı'da yüzde 50,68, Pabuçdere'de yüzde 3,89 ve Kazandere'de yüzde 1,97 olarak ölçüldü.

Yağışların azalmasıyla İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 5'inde su seviyesi yüzde 20'nin altında kayıtlara geçti.

Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 176 milyon 12 bin metreküp seviyesinde kaldı.