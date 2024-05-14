İstanbul'da suya zam yapıldı

İstanbul’da İSKİ’nin teklifiyle suya yüzde 36 ile 53 oranında zam yapıldı. Kabul edilen teklifle birlikte İstanbulluların yüzde 75’inin kullandığı birinci kademe birim fiyatı 23.72 liradan 32.28 liraya yükseldi.

İBB mayıs ayı olağan toplantılarının ikinci oturumunda yapılan İSKİ Genel Kurulu’nda suya zam kararı alındı. Buna göre birinci kademe konut tarifesine yaklaşık yüzde 36 zam yapıldı.

Kabul edilen teklifle birlikte İstanbulluların yüzde 75’inin kullandığı birinci kademe birim fiyatı 23.72 liradan 32.28 liraya yükseldi.

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