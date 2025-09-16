İstanbul'da, T1 Tramvay Hattı'nın bir kısmında seferler yapılamıyor
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir kısmında bakım çalışması nedeniyle seferler yapılamıyor. Seferler, Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştiriliyor.
Kaynak: AA
Metro İstanbul'un, ABD merkezli X hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yapılması zorunlu hat bakım çalışması nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadesi kullanıldı.