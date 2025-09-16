İstanbul'da, T1 Tramvay Hattı'nın bir kısmında seferler yapılamıyor

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda zorunlu hat bakım çalışması nedeniyle seferlerin belirli istasyonlar arasında yapıldığı bildirildi.

Metro İstanbul'un, ABD merkezli X hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yapılması zorunlu hat bakım çalışması nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadesi kullanıldı.