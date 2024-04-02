İstanbul'da tadilattaki gece kulübünde yangın: 7 ölü, 9 yaralı

İstanbul Gayrettepe'de 16 katlı binanın alt katında bulunan gece kulübünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olayda en az 7 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalanlar olduğu belirtilirken itfaiyenin söndürme çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

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Fotoğraf: AA