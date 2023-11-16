İstanbul'da taksi alev alev yandı

İstanbul Kartal'da seyir halindeki takside alev alev yandı. Taksinin alevli şekilde yandığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Yangın, 19.00 sıralarında Soğanlık Mahallesi, Balıkesir Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 34 THT 22 plakalı taksinin motor kısmına henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören taksi şoförü aracı kenara çekti. Alevler kısa sürede büyüyerek taksiyi tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.