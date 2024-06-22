İstanbul'da taksilerde 'panik butonu' devreye giriyor

Taksi sürücülerine yönelik saldırılarda yaşanan artış sebebiyle İstanbul'da yeni bir proje hayata geçiriliyor. Daha önce İBB tarafından prototipi tanıtılan taksilerde 'panik butonu' projesi, ilk defa haziran ayı itibarıyla kapsamlı olarak İstanbul'da denenmeye başlandı.

Taksi sürücülerine yönelik yaşanan hırsızlık, gasp, yaralama ve ölüm olaylarındaki artış sebebiyle İstanbul'da yeni bir uygulamaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 12 Ocak 2024'te prototipi tanıtılan taksilerde panik butonu uygulaması 1 Haziran 2024 itibarıyla kapsamlı olarak denenmeye başlandı.

Randevu sırasına göre sisteme dahil edilen taksiler ile panik butonu uygulamasının denemesi yapılıyor. Kısa süre içerisinde İstanbul'daki tüm taksilerin sisteme entegre edilmesi planlanıyor.

SÜRÜCÜ BUTONA BASACAK, EMNİYET BİRİMLERİNE İHBAR GİDECEK

Uygulama sayesinde taksicilere yönelik gerçekleşen olaylarda sürücü tarafından panik butonuna basılacak ve emniyet birimlerine yaşanan olay ihbar edilmiş olacak.

Ayrıca araç üzerinde bulunan ışıklı tabelada da duruma ilişkin uyarı yer alacak ve güzergah üzerinde denetim yapan polis ve jandarma birimleri haberdar edilecek. Yaşanan bu süreçleri ise araç içerisinde sürücü dışındaki kimse bilemeyecek.

YOLCULARA YÖNELİK PANİK BUTONU DA KOYULACAK

İBB tarafından tanıtılan prototipteki yolculara yönelik panik butonu ise henüz uygulamaya alınmadı. Mevcut uygulamanın deneme aşamalarının tamamlanmasının ardından yolculara yönelik panik butonu da taksilere yerleştirilecek.

Uygulamanın son aşaması olarak ise taksi içerisine anlık görüntü aktarımı yapan kamera sistemi yerleştirilecek. Böylece İBB'nin güvenlik birimleri tarafından rutin güvenlik denetimleri de devamlı olarak sağlanacak.