İstanbul'da taksimetre açmayıp yolcularla tartışan sürücüye para cezası verildi
Kaynak: AA
İstanbul'da otoyolda seyir halindeyken taksimetre açmayıp yolcularla tartışan taksi sürücüsüne 5 bin 531 lira para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, sosyal medyada yer alan, bir taksi sürücüsünün taksi metreyi açmayıp, yolcularla tartışarak TEM Güney Yol Kavacık mevkisinde ilerlediği anlara ilişkin görüntüler üzerine çalışma yaptı.
Yapılan incelemede, 34 TBK 46 plakalı taksi sürücüsü U.Ö. yakalandı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "taksimetre açmamak", "cep telefonunu ele alarak araç kullanmak" ve "emniyet kemeri takmamak" maddelerinden 5 bin 531 lira para cezası uygulandı.