İstanbul'da tartışma yaratan poster kaldırıldı

İstanbul Ümraniye’de 10 Kasım Atatürk'ü anma günü törenleri kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yanına asılan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri tepkiler üzerine kaldırıldı.

CHP’li Bulut Can Okuducu "Ümraniye'de 10 Kasım için Şehit Erol İnce İmam Hatip Lisesi'ne Atatürk ve Türk Bayrağı'nın yanında Erdoğan posteri asılmıştı.

Tüm dünyanın önünde saygıyla eğildiği büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde yapılan saygısızlığa karşı tavrımızı gösterdik. Yapılan yanlıştan dönülmüş Erdoğan posteri 10 Kasım öncesinde okuldan indirilmiştir. Anısına ve emanetine sahip çıkıyoruz! En büyük saygıyla, sevgiyle ve minnetle..." dedi.

Olay, öğrenci velileri ve yurttaşların tepkisini çekmişti.

TEPKİ ÇEKEN GENELGE

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilçe müdürlükleri, okullara bir genelge göndererek milli/resmi bayramlar, Kurtuluş ve Atatürk'ü anma günleri ve tarihi günlerde binaların ön cephelerine bayrak, Mustafa Kemel Atatürk ve Cumhurbaşkanı fotoğrafının asılması talimatı vermişti.

"Bayrak asılması ile ilgili dikkat edilecek hususlar" başlıklı genelgede bayrağın sağına Atatürk, soluna ise Cumhurbaşkanı posteri asılması istenen genelgede, Atatürk ve Cumhurbaşkanı posterlerinin aynı ebatta olacağı belirtilmiş, bu durum çok sayıda tepkiye neden olmuştu.