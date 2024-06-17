İstanbul'da tekel bayisinde bıçaklı saldırı: 2 yaralı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dün saat 22.00 sıralarında, kimliği belirsiz bir kişi, ismi öğrenilemeyen tekel bayisine gelerek içeride bulunan 1 kişiye bıçakla saldırdı. İş yeri sahibinin saldırgana silahla karşılık verdiği olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da ismi öğrenilemeyen bir tekel bayisinde yaşanan bıçaklı ve silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir şüpheli tekel bayiine gelerek iş yeri sahibine bıçaklı saldırıda bulundu.

Bunun üzerine iş yeri sahibi bıçakla saldırgana yanında bulunan silahla karşılık verdi. Bıçaklı saldırgan ve iş yeri sahibi yaralandı.

Silah sesleri üzerine çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçakla yaralanan iş yeri sahibi ile silahla yaralanan şüpheliye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİS OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, incelemeler sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri şüpheliye ait olduğu öğrenilen bir minibüste de inceleme yaptı.Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.