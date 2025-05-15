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İstanbul'da tekstil atölyesinde patlama: 1 işçi yaralandı

İstanbul Bağcılar’da bir tekstil atölyesinde buhar kazanının patlaması sonucu 1 işçi yaralandı, park halindeki 2 araçta hasar oluştu. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Çalışma Yaşamı
  • 15.05.2025 13:27
  • Giriş: 15.05.2025 13:27
  • Güncelleme: 15.05.2025 13:31
Kaynak: DHA
İstanbul'da tekstil atölyesinde patlama: 1 işçi yaralandı
Fotoğraf: DHA

İstanbul Bağcılar'da bir tekstil atölyesinde buhar kazanı patladı.

Patlama nedeniyle 1 işçi yaralandı. Park halindeki 2 otomobilde hasar oluştu.

Olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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