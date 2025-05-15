İstanbul'da tekstil atölyesinde patlama: 1 işçi yaralandı
İstanbul Bağcılar’da bir tekstil atölyesinde buhar kazanının patlaması sonucu 1 işçi yaralandı, park halindeki 2 araçta hasar oluştu. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
İstanbul Bağcılar'da bir tekstil atölyesinde buhar kazanı patladı.
Patlama nedeniyle 1 işçi yaralandı. Park halindeki 2 otomobilde hasar oluştu.
Olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.
Ekiplerin müdahalesi sürüyor.