"İstanbul'da toplu ulaşıma yeni zam" iddiası yalanlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, birçok kaleme yapılacak zammı öngören gündem maddeleri ilgili komisyonlara sevk edildiği iddiasını yalanladı.

Anadolu Ajansı (AA), İBB Meclisi'nde "ulaşım, kültür sanat, çevre ve kent ekonomisi başta olmak üzere birçok kaleme yapılacak zammı öngören gündem maddelerinin ilgili komisyonlara sevk edildiğini" yazdı.

Söz konusu iddiaya İBB Meclisi Meclisi CHP Grubu'ndan yalanlama geldi.

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, "İBB Meclisi’nin Ekim ayı gündeminde ulaşıma ya da diğer kalemlere ilişkin herhangi bir zam teklifi bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Özcan, "Asılsız haberlere itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.