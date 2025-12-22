İstanbul'da toprak alana giren servis midibüsü bariyerlere çarptı
Yolcusu bulunmayan midibüsün kaldırılmasının ardından aksayan trafik akışı normale döndü
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu'nda yolcusu bulunmayan servis midibüsü bariyerlere çarptı.
Yağışın etkili olduğu Haremidere bağlantı yolunda D.Ç. idaresindeki 34 LUS 552 plakalı servis midibüsü, bariyerleri aşarak yol kenarındaki toprak alana girdi.
Kayan minibüs, alanı çevreleyen bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik akışı, midibüsün yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.