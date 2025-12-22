Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İstanbul'da toprak alana giren servis midibüsü bariyerlere çarptı

Yolcusu bulunmayan midibüsün kaldırılmasının ardından aksayan trafik akışı normale döndü

Ajans Haberleri
  • 22.12.2025 12:20
  • Giriş: 22.12.2025 12:20
  • Güncelleme: 22.12.2025 12:20
Kaynak: AA
İstanbul'da toprak alana giren servis midibüsü bariyerlere çarptı

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu'nda yolcusu bulunmayan servis midibüsü bariyerlere çarptı.

Yağışın etkili olduğu Haremidere bağlantı yolunda D.Ç. idaresindeki 34 LUS 552 plakalı servis midibüsü, bariyerleri aşarak yol kenarındaki toprak alana girdi.

Kayan minibüs, alanı çevreleyen bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik akışı, midibüsün yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

BirGün'e Abone Ol