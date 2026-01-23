İstanbul'da trafiğe yağış etkisi: Yoğunluk yüzde 85

İstanbul'da haftanın son iş gününde yağışın da etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.

Kentte mesai bitiminde etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Mecidiyeköy, Çağlayan, Okmeydanı, Haliç Köprüsü, Cevizlibağ, Zeytinburnu, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beylikdüzü'nde çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu Hasdal, Seyrantepe, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Büyükdere Caddesi, Levent TEM bağlantı yolunda trafik akışı yoğun seyrediyor.

Karaköy ve Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda da aynı durum gözleniyor.

ANADOLU YAKASI

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda, Ataşehir ile Kartal arasında çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Çamlıca gişeleri arasında araçlar güçlükle seyrederken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu Ümraniye'den, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğunluk ise Kadıköy'den başlıyor.

Boğaziçi Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde de araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Şile Otoyolu'nda Ümraniye ile Üsküdar arasında kısmi yoğunluk gözleniyor.

Caddebostan Sahili'nden Maltepe'ye, Üsküdar sahilden Beykoz'a kadar yoğunluk görülüyor.

Öte yandan, kentteki toplu taşıma durakları ile aktarma merkezlerinde yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e kadar çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 83, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 87 ölçüldü.