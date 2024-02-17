İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne para cezası

İstanbul'da, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen motosiklet sürücüsüne 2 bin 886 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada tepki çeken, bir motosiklet sürücüsünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü 10 Şubat tarihli görüntüyle ilgili çalışma yürüttü.

Görüntülerden 52 AZ 176 plakalı motosikleti kullananın A.İ.Ş. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheli hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 2 bin 886 lira para cezası uyguladı.