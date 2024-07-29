İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası

Bağcılar'da ayağını camdan çıkartarak otomobil kullanan sürücüye para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobil sürücüsünün ayağını camdan çıkararak araç kullandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Araç plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü B.T, polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'ndaki "trafiğin güvenliği ve düzeni ile ilgili kurallara uymamak", "kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak" maddeleri uyarınca 1380 lira ceza kesildi.

Sürücü B.T. hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem de başlatıldı.