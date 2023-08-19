İstanbul'da trafik kazasında ölen amatör futbol kulübü başkanının cenazesi Kocaeli'de defnedildi

İstanbul Sultangazi'deki Cebeci Tüneli'nde kullandığı otomobilin duvara çarpması sonucu hayatını kaybeden amatör futbol kulübü başkanının cenazesi Kocaeli'de toprağa verildi.

İzmit Yenidoğan Serdarspor'un başkanı olan Abdülkadir Bayraktutar'ın (56) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Fatih Mahallesi'ndeki Yuvacık Merkez Camisi'ne getirildi. Burada amca Hüseyin ve ağabey Adem Bayraktutar ile yakınlar, taziyeleri kabul etti.

Bayraktutar'ın cenazesi, öğle vakti imam olan oğlu Muhammet Bayraktutar tarafından kıldırılan namazın ardından Yuvacık Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Bayraktutar'ın yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, TürkMedya Yönetim Kurulu Başkanvekili Ahmet Bayraktutar, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Bayraktutar'ın eşi ve kızını da daha önce trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.