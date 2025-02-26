İstanbul'da trafik kazasında yaralanan doktor yaşam mücadelesini kaybetti

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta trafik kazasında yaralanan doktor, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 22 Şubat'ta D100 kara yolu Edirne istikametinde 34 GPL 002 plakalı otomobiliyle ilerleyen doktor Asilhan Kılınçlı, eşi ve çocuklarının da içinde bulunduğu aracı Cumhuriyet Metrobüs Durağı yakınında durdurdu.

Otomobilden inen Kılınçlı'ya, tekrar aracına binmek istediği sırada Adem Y'nin kullandığı 16 NVC 83 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Kılınçlı ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Kılınçlı'yı yakındaki özel hastaneye götürdü. Hafif ticari aracın sürücüsü Adem Y. ise gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doktor Asilhan Kılınçlı, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi.

Öte yandan, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı.