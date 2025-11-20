Giriş / Abone Ol
İstanbul'da trafik yoğunlaştı: Yer yer yüzde 87'ye kadar çıktı

İstanbul'da iş çıkış saatinden itibaren trafik yoğunluğu arttı. Trafik çoğu yerde durma noktasına geldi.

Güncel
  • 20.11.2025 19:27
  • Giriş: 20.11.2025 19:27
  • Güncelleme: 20.11.2025 19:30
Kaynak: DHA
Fotoğraf: AA

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı. Bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.32 itibariyle yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Yenibosna'da araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

