İstanbul'da trafik yoğunlaştı: Yer yer yüzde 87'ye kadar çıktı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı. Bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.32 itibariyle yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Yenibosna'da araçların güçlükle ilerlediği görüldü.