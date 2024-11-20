İstanbul'da trafik yoğunluğu: Kent genelinde yüzde 70'e ulaştı

İstanbul'da, toplu ulaşımda bazı ana arterler ve yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte sabah saatlerinde işlerine veya okullarına gitmek isteyenler, yollar ile toplu taşıma duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde trafik yoğun seyrederken Avrasya Tüneli sonrası açıldığı gözlendi.

TEM Otoyolu Edirne istikametinde Samandıra’dan başlayan trafik yer yer azalsa da Boğaziçi Köprüsü’ne kadar uzanıyor. Kozyatağı ve Uzunçayır kavşaklarından her iki Boğaz köprüsüne giden yollarda da yoğunluk yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Haliç Köprüsü ve Çağlayan'da trafikte yoğunluk meydana gelirken Avcılar istikametinde akıcılık var.

TEM Otoyolu'nda ise Ankara istikametinde Avcılar Kavşağı Mahmutbey Kavşağı arasında yoğunluk gözleniyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 65’lere, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 71'e kadar ulaştı.

Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 70'e kadar çıktı.

BAĞCILAR- KABATAŞ TRAMVAY HATTI’NDA YOĞUNLUK

Kentte toplu ulaşım durakları ve araçlarında da yoğunluk ve aksamalar yaşanıyor.

Bağcılar- Kabataş Tramvay Hattı’nda Güngören durağında seferlerde gecikmeler yaşanırken bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

İstasyonda yapılan anonslarda seferlerin gecikmeli olarak yapılacağı belirtilirken Bağcılar yönünden gelen trenlerin dolu olması nedeniyle birçok yolcu araçlara binemedi.

Duraklarda yoğunluk yaşanırken birçok yolcunun peronlara giremediği görüldü.

M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nda da yoğunluk görülürken, M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda ise Üsküdar yönünde yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Altunizade istasyonunda metrobüs aktarması nedeniyle yoğunluk gözlemlenirken Sancaktepe yönünde ise seferlerde aksama yaşanmıyor.

Anadolu Yakası'nda metrobüs hattının Uzunçayır ve Altunizade istasyonlarında yoğunluk oluştu. Birçok yolcu peron alanına ulaşmak için üst geçitte uzun kuyruklar oluştururken araçlardan inen yolcular ise metrobüs yolundan yürüyerek çıkmak zorunda kaldı.