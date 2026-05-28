İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin İstanbul'dan ayrılmasıyla kentte trafik yoğunluğu azaldı.

Bayramın ikinci gününde sabah saatlerinden itibaren özellikle yoğunluğu ile bilinen noktalarda trafik akıcı şekilde ilerledi.

Günün her saatinde uzun araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii ile O-3 bağlantı yolunda yolların büyük ölçüde boş kaldığı görüldü.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre kent genelinde trafik yoğun 09.00 itibariyle yüzde 1 olarak ölçüldü.

Fotoğraf: DHA

Trafiğin sakin olduğu noktalar dron ile havadan görüntülendi.