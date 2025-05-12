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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62'ye çıktı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak kayıtlara geçti.

Güncel
  • 12.05.2025 09:45
  • Giriş: 12.05.2025 09:45
  • Güncelleme: 12.05.2025 09:58
Kaynak: DHA
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62'ye çıktı

İstanbul'da saat 08:00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak kayıtlara geçti.

Haftanın ilk iş gününde İstanbul’da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İBB trafik haritası verilerine göre İstanbul genelinde saat 08:00 itibariyle yüzde 60 olarak ölçülürken Anadolu yakasında yüzde 69 olarak ölçüldü.

Araçlar Kadıköy D-100 Karayolunda ilrlemekte güçlük çekerken trafik yoğunluğu Edirne ve Ankara istikametinde aralıklarla devem ediyor

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