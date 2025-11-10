İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65'e yükseldi

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 65'e kadar çıktı.

Kentte, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne denk gelen haftanın ilk gününde iş yerine gitmek ya da anma programlarına katılmak isteyenler, Anadolu ve Avrupa yakasının bazı güzergahlarında trafik yoğunluğu oluşturdu. Kent genelinde birçok bölgede gerçekleşen bakım onarım çalışmaları da yoğunluğa etki etti.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç'ten Küçükçekmece'ye kadar yoğunluk gözlendi. O-3 Otoyolu'nda da uzun araç kuyrukları oluştu, otogar ve hal yolu gibi bağlantı yollarında araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

ARAÇ TRAFİĞİ KÖPRÜ GİRİŞİNE UZANIYOR

Mecidiyeköy'de D-100 kara yolu Ankara ve Edirne istikametlerinde araç yoğunluğu oluştu. Beylikdüzü ve Avcılar'da D-100 kara yolu güzergahında iki yönlü yoğunluk oluştuğu görüldü.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy-Tuzla istikametinde her iki yönde yer yer yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'de yoğunlaşan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Ataşehir'de başlayan araç trafiği köprü girişine kadar uzanıyor. Şile Otoyolu Altunizade Kavşağı'nda başlayan yoğunluk dolayısıyla araçlar Ümraniye'ye kadar ağır ilerliyor.

İş yerlerine gitmek ya da anma etkinliğine yetişmek isteyen vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını da doldurdu. En fazla yoğunluğun yaşandığı duraklar aktarma noktaları oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 65'e kadar çıktı.

Birçok bölgede oluşan yoğunluk mesai saatinin başlamasıyla azalmaya başladı.