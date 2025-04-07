İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e yükseldi

İstanbul'da bayram tatilinin ardından haftanın ilk iş gününde yağışlı havanın da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanırken, bazı bölgelerde araçlar güçlükle ilerliyor.

Haftanın ilk mesai günü sabah saatlerinde yağışın da etkisiyle ulaşımda aksamalar meydana geldi, vatandaşlar sıra nedeniyle toplu taşıma araçlarına binmekte zorlandı.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda her iki yönde de trafik ağır seyrederken, TEM Otoyolu'nda da Edirne istikametinde trafik Sultanbeyli'deki gişelerden başlıyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Uzunçayır'a, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden ise Kozyatağı'na kadar sürüyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Ankara yönünde Beylikdüzü'nden Zincirlikuyu'ya kadar aralıklarla yoğun trafik gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda ise Gaziosmanpaşa-Kağıthane arasında araçlar ağır ilerliyor.

Öte yandan okullarına ve işlerine gitmek için toplu taşımayı kullanan yolcular, özellikle aktarmaların yapıldığı metrobüs ve metro duraklarında yoğunluk oluşturdu.

İBB'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde yüzde 78'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 72, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 87 olarak ölçüldü.