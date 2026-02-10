İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar çıktı

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e yükseldi.

Kentte bazı bölgelerde meydana gelen kazalar ile devam eden yol yapım çalışmalarının da etkisiyle akşam mesai sonunda ana arter, cadde ve yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy istikametinde Tuzla'da başlayan trafik yoğunluğu, Avrasya Tüneli girişine kadar uzanıyor. Ters yönde ise Acıbadem Köprüsü'nden başlayan trafik, Tuzla Tershane Kavşağı'na kadar devam ediyor.

Kadıköy-Pendik ve Üsküdar-Beykoz sahil yollarında da her iki yönde yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda Kurtköy Kavşağı'nda başlayan trafik, Çamlıca Gişeleri'ne kadar devam ediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiği, Çamlıca Gişeleri ve Altunizade'den başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Çamlık Kavşağı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den başlayan trafik Ümraniye TEM Bağlantı Yolu'na kadar yoğun şekilde devam ederken, karşı istikamette ise Nevzat Demir Tesisleri mevkisinde başlayan trafik, Libadiye Kavşağı'na kadar uzanıyor.

AVRUPA YAKASI

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan başlayan trafik, Haliç Köprüsü'ne kadar sürüyor. Cevizlibağ'da artan yoğunluk ise Haramidere Kavşağı'na kadar devam ediyor.

Ankara istikametinde ise Bakırköy Çobançeşme mevkisinde başlayan yoğunluk, Cevizlibağ'a kadar uzanıyor.

Basın Ekspres yolunda her iki yönde de trafik yoğunluğu görülürken, Metris Kavşağı ile Mahmutbey arasında da araçlar ağır ilerliyor.

Her iki yakada devam eden viyadük güçlendirme ve bakım çalışmaları ile maddi hasarlı kazalar trafik yoğunluğunu artırıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar çıktı. Yoğunluk Anadolu Yakası'nda yüzde 83, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 76 olarak ölçüldü.