İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da kent genelinde, iş çıkış saati olmasının da etkisiyle birçok bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü bölgesi ve Okmeydanı ile Zincirlikuyu arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde ise Zincirlikuyu'dan başlayan trafik yoğunluğu Avcılar'a kadar etkili oluyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Esenyurt'tan Mahmutbey Kavşağı'na kadar araçlar yoğunluk oluştururken, Seyrantepe, Hasdal ve Kağıthane'de trafik yavaş ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yöne doğru giriş ve bağlantı yollarında yoğunluk yaşanırken, Avrasya Tüneli girişlerinde trafik akıcı biçimde seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Bostancı, Uzunçayır, Ataşehir ve Ümraniye'de, Ankara istikametinde ise Göztepe, Bostancı ve Maltepe bölgelerinde araçlar oldukça yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Acıbadem bağlantısından Çamlıca gişelere kadar yoğunluk gözlenirken, ters yönde Sultanbeyli'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantısına kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yine TEM Otoyolu Edirne istikametinde Tuzla bölgesinden Sabiha Gökçen Havalimanı kavşağına kadar yoğunluk gözleniyor.

Öte yandan, iş çıkış saati olması nedeniyle toplu ulaşımda birçok hattın kesiştiği Uzunçayır, Altunizade, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy ve Yenibosna gibi merkezi istasyonlarda yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 79, Anadolu Yakası'nda yüzde 81'e kadar ulaşırken, kent genelinde yüzde 80 olarak ölçüldü.