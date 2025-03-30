İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e yaklaştı

İstanbul’da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, kentte trafik yoğunluğu saat 15.10’te yüzde 77’in üzerine çıktı.

İstanbul’da hem D-100’de hem de TEM Otoyolu’nda yoğunluk yaşanıyor.

Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte de köprü girişlerinde trafik yoğunluğu var.

TEM DE YOĞUN

TEM Otoyolu’ndaki yoğunluk ise Bahçeşehir öncesinde başlıyor. Metris yakınlarında yeniden başlayan yoğunluk aralıksız Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne kadar devam ediyor.