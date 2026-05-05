İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'lere çıktı

İstanbul'da haftanın ikinci iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı.

Avrupa Yakası'nda D-100 karayolunda Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Boğaziçi Köprüsü çevresinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kara olunda, Topkapı ile Avcılar arasında Edirne istikametinde, Zeytinburnu'ndan Haliç Köprüsü'ne kadar olan kesimde ise Ankara yönünde araçlar güçlükle ilerliyor.

Beylikdüzü-Büyükçekmece arasında da Edirne istikametinde yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasındaki kesimde yoğunluk görülürken, Mahmutbey gişeler mevkisinde her iki yönde trafik ağır seyrediyor.

Esenler TEM Otoyolu ve O-3 Bağcılar mevkilerinden Mahmutbey yönüne katılımlarda da trafik yavaş ilerliyor.

Büyükdere Caddesi'nde Sarıyer yönü ile Levent TEM bağlantı yolları arasında yoğunluk yaşanırken, Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda trafiğin ağır ilerlediği gözlendi.

Anadolu Yakası'nda D-100 karayolunda Maltepe ile Kozyatağı arasında trafik yoğun seyrederken, ters istikamette Acıbadem ile Maltepe arasında da araçlar yavaş ilerliyor.

Boğaziçi Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu Altunizade mevkisinden başlıyor.

TEM Otoyolu'nda Çamlıca gişeleri ile Samandıra gişeleri ayrımına kadar yoğunluk etkili oluyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu Yakası'na geçişte başlayan trafik yoğunluğu Ataşehir'e kadar sürüyor.

Toplu taşıma duraklarında da yolcular yoğunluk oluştururken, özellikle metro ve metrobüs bağlantı noktalarında vatandaşlar araçlara binmekte zorlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 83, Avrupa Yakası'nda yüzde 78 ve kent genelinde ise yüzde 80 olarak ölçüldü.