İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı. Cuma akşam artan iş çıkışı yoğunluğu nedeniyle birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi.
Kaynak: DHA
İstanbul'da Cuma akşamı artan iş çıkışı yoğunluğu nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 17.45 itibarıyla yoğunluk yüzde 81'e ulaştı.
D-100 Karayolu Bahçelievler-Yenibosna mevkinde trafik durma noktasına geldi. Kara yollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü.