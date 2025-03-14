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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı. Cuma akşam artan iş çıkışı yoğunluğu nedeniyle birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

Güncel
  • 14.03.2025 18:03
  • Giriş: 14.03.2025 18:03
  • Güncelleme: 14.03.2025 18:06
Kaynak: DHA
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı
AA

İstanbul'da Cuma akşamı artan iş çıkışı yoğunluğu nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 17.45 itibarıyla yoğunluk yüzde 81'e ulaştı.

D-100 Karayolu Bahçelievler-Yenibosna mevkinde trafik durma noktasına geldi. Kara yollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

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