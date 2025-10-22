İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

İstanbul'da, haftanın üçüncü iş günü bitiminde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 85'e kadar çıktı.

Şehirde mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla artan trafik yoğunluğu Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buraların bağlantı yollarında araçlar neredeyse ilerleyemiyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ'da her iki istikamette de araçlar ağır ilerlerken, Haliç Köprüsü'nde başlayan trafik yoğunluğu Beylikdüzü'ne kadar sürüyor.

Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'dan, Boğaziçi Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu mevcut.

TEM Otoyolu'nda ise İstoç'tan Mahmutbey Gişeleri'ne kadar trafik gözlemleniyor. Hasdal ve Seyrantepe'de yoğunlaşan trafik Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar sürüyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kadıköy ile Tuzla arasında iki yönlü yoğunluk yaşanıyor. Boğaziçi Köprüsü istikametindeki trafik yoğunluğu ise Altunizade'den başlıyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Uzunçayır'dan Sancaktepe'ye kadar, Edirne istikametinde ise Tuzla'dan Ümraniye'ye kadar yoğunluk mevcut.

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında da yolcu yoğunluk gözlemleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, şehir genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'e kadar çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 78'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90'a vardı.