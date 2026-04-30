İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yüzde 87'e kadar yükseldi

İstanbul'da akşam saatlerinde mesai çıkışı trafik yoğunluğu yüzde 87'ye yükseldi.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Cevizlibağ, Mecidiyeköy ve Boğaziçi Köprüsü'nde çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu.

Yolun Edirne istikametinde ise Haliç Köprüsü'nden Bayrampaşa'ya kadar araçlar güçlükle seyrediyor. Beylikdüzü ve TÜYAP arasında, Küçükçekmece'de ise Ankara istikametinde araçlar yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal, Seyrantepe, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar Ankara ve Edirne istikametinde, Büyükdere Caddesi'nde Sarıyer yönü ile Levent TEM Otoyolu katılım yollarında yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Ümraniye'de başlayan trafik yoğunluğu Ataşehir'e kadar uzanıyor.

Şile Otoyolu'nda ise Çekmeköy ve Ümraniye arasında araçlar ağır seyrediyor.

Toplu taşıma duraklarında da yolcu yoğunluğu gözleniyor. Özellikle metro ve metrobüs bağlantı noktalarında yolcular gelen araçlara binmekte zorlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 89, Avrupa Yakası'nda yüzde 87, kent genelinde ise yüzde 87 olarak ölçüldü.