İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'leri gördü

İstanbul'da haftanın dördüncü mesai günü biter bitmez ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 87'i gördü.

Şehirde mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla etkisini hissettiren trafik yoğunluğu Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara yol açtı.

Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar neredeyse ilerleyemiyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 karayolunda Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ'da her iki istikamette araçlar güçlükle ilerlerken, Haliç Köprüsü'nde başlayan trafik yoğunluğu Beylikdüzü'ne kadar devam ediyor.

Çağlayan, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'dan, Boğaziçi Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu mevcut.

TEM Otoyolu'nda, İstoç'tan Mahmutbey Gişeleri'ne kadar trafik ağır ilerlerken, Hasdal ve Seyrantepe'de yoğunlaşmaya başlayan trafik Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar sürüyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 karayolunda Kadıköy ile Tuzla arasında çift yönlü yoğunluk mevcut. Boğaziçi Köprüsü istikametindeki trafik yoğunluğu ise Altunizade'den başlıyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Uzunçayır'dan Sancaktepe'ye kadar, Edirne istikametinde ise Tuzla'dan Ümraniye'ye kadar yoğunluk görülüyor.

TOPLU TAŞIMALAR DA KALABALIK

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk gözlemlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, şehir genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 87'ye kadar çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 89, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 85'e kadar ulaştı.