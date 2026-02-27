İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı

İstanbul'da haftanın son iş günü akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar yükseldi.

Haftanın son mesaisini tamamlayan İstanbulluların işten çıkışlarıyla birlikte kentte trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda Şişli ve Boğaziçi Köprüsü arasında her iki istikamette araçlar güçlükle seyrediyor.

D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Boğaziçi Köprüsü çevresinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Cevizlibağ, Şirinevler, Yenibosna, Bakırköy, Haramidere, Beylikdüzü, Avcılar ve Küçükçekmece mevkilerinde trafik ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında her iki yönde trafik yoğunluğu gözleniyor. Gaziosmanpaşa mevkisinden Mahmutbey Gişeleri'ne kadar araçlar güçlükle ilerliyor.

ANADOLU YAKASI

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Boğaziçi Köprüsü’nün Anadolu-Avrupa yönünde köprü girişine kadar araç yoğunluğu gözleniyor.

D-100 kara yolunda Göztepe ve Maltepe arasında her iki istikamette yoğunluk oluştu.

TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde Sancaktepe'de başlayan trafik Ataşehir'e kadar uzanıyor.

Öte yandan, aktarmaların yapıldığı metrobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar çıktı. Trafik, Avrupa Yakası'nda yüzde 89, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 87 olarak ölçüldü.