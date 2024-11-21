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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a yükseldi

İBB Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 17.34'te yüzde 89'a çıktı.

Güncel
  • 21.11.2024 17:33
  • Giriş: 21.11.2024 17:33
  • Güncelleme: 21.11.2024 17:40
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a yükseldi

İstanbul'da, kuvvetli yağışın etkisiyle ana arterlerde ve ara yollarda trafik yoğunluğu meydana geldi.

Kentte ara ara etkili olan yağışın ardından yollarda su birikintileri oluştu.

Caddelerde sürücüler zorlukla ilerledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 17.34'te yüzde 89'a çıktı.

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