İstanbul'da trafik yoğunluğu: Yüzde 89'u gördü
Kaynak: DHA
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.22 itibariyle yoğunluk yüzde 89'a ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Yenibosna Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.