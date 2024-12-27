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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. Yağmurun da etkisiyle artan yoğunluk nedeniyle bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

Güncel
  • 27.12.2024 18:25
  • Giriş: 27.12.2024 18:25
  • Güncelleme: 27.12.2024 18:27
Kaynak: DHA
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı
DHA

İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 89'a ulaştı. Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. Karayollarında araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

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