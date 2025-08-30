İstanbul'da triatlon şampiyonası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da 30 ile 31 Ağustos arasında gerçekleşecek olan 2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası organizasyonu kapsamında, saat 05.00 ile 18.30 saatleri arasında birçok yol araç trafiğine kapatılacak.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 05.00 ile 10.30 arasında, 31 Ağustos Pazar günü ise 05.00 ile 10.45 saatleri arasında Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatılacak.

Buna göre 30 Ağustos'ta düzenlenecek olan Bisiklet Parkuru'nda; Küçüksu Caddesi, Cuma Yolu, Mihrişah Valide Caddesi, Atatürk Caddesi, Göksu Caddesi, E80 Otoyolu (İSKİ Elmalı Su Arıtma Tesisi önüne kadar), E80 Otoyolu FSM Köprüsü (Mustafa Kemal Kültür Merkezi önüne kadar) trafiğe kapatılacak.

Koşu Parkuru'nda; Küçüksu-Körfez Caddesi arası çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.

31 Ağustos Bisiklet Parkuru'nda; Küçüksu-Kavacık TEM bağlantı yolu (Kavacık-Küçüksu geliş yönü kapatılacak, diğer yön Küçüksu-Kavacık normal seyirde olacak), TEM Otoyolu güney şeridi Harp Akademileri ve Kavacık Kavşağı arası Avrupa-Asya yönü kapalı olacak, diğer yön normal seyirde olacak, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güney yönü (Avrupa-Asya) kapalı, diğer yön (Asya-Avrupa) normal seyirde olacak, E80 Otoyolu Erkan Ömerbeyoğlu Parkı önüne kadar, E80 Rams Park önüne kadar araç trafiğine kapatılacak.

31 Ağustos Koşu Parkuru'nda ise; Küçüksu-Körfez Caddesi arası çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.