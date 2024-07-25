İstanbul'da ulaşıma zam
İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 13'lük zam ile birlikte tam biletin ücreti 17 lira 70 kuruştan 20 liraya yükseldi. Öğrenci bileti 8.64 liradan 9.76 liraya çıkarken mavi kart tam 1389 liradan 1569 liraya, öğrenci ise 250 liradan 282.5 liraya çıktı.
İstanbul'da ulaşıma yüzde 13 zam yapıldı.
UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında ulaşıma yüzde 13 zam kararı çıktı.
Söz konusu karar ile birlikte tam bilet 17 lira 70 kuruştan 20 liraya yükseldi.
Öğrenci ücreti 8.64 liradan 9.76 liraya, sosyal (öğretmen, 60 yaş) 12.67 liradan 14.32 liraya yükseldi.
ABONMAN 1569 LİRA OLDU
Mavi kart tam 1389 liradan 1569 liraya, öğrenci 250 liradan 282.5 liraya, sosyal 864 liradan 976.3 liraya yükseldi.
Elektronik kart tek geçişlik bilet 25 liradan 28,25 liraya, iki geçişlik bilet 45 liradan 50.85 liraya, 3 geçişlik bilet 70 liradan 79.1 liraya, 4 geçişlik bilet 85 liradan 96,05 liraya, beş geçişlik bilet 105 liradan 118.6 liraya, 10 geçişlik bilet 200 liradan 226 liraya yükseldi.
Metrobüs ücreti tüm duraklar kullanılırsa tam 26.27 liradan 29.68 liraya, öğrenci 8.64 liradan 9.76 liraya, sosyal 14.41 liradan 16.28 liraya yükseldi.
DENİZ TAKSİ ÜCRETLERİNE YÜZ YÜZDE ZAM
Öte yandan deniz taksi ücretlerine ise yüzde yüz zam yapıldı.
Yapılan zam ile birlikte 210 lira olan açılış ve ilk mil ücreti, 420 lira oldu.