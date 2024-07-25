İstanbul'da ulaşıma zam

İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 13'lük zam ile birlikte tam biletin ücreti 17 lira 70 kuruştan 20 liraya yükseldi. Öğrenci bileti 8.64 liradan 9.76 liraya çıkarken mavi kart tam 1389 liradan 1569 liraya, öğrenci ise 250 liradan 282.5 liraya çıktı.

Güncel 25.07.2024 11:15 Giriş: 25.07.2024 11:15

Güncelleme: 25.07.2024 11:40 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA