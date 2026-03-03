İstanbul'da üniversitelilerden emperyalist saldırı protestosu: NATO üsleri kapatılsın

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşı protestolar sürüyor. İstanbul’da DEM Parti Gençlik Meclisi, EHP Gençliği, EMEK Gençliği, Özgürlükçü Gençlik, SOL Genç, TİP’li Öğrenciler dün Beşiktaş Abbasağa Parkı’nın önünde ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizmine karşı ortak mücadele vurgusu yaptı.

Parkta bir araya gelen gençler, sloganlar eşliğinde ABD ve İsrail’in İran saldırılarını protesto etti. Burada basın açıklaması okuyan gençler, “Ortadoğu, emperyalist tekellerin kar hırsı, bölgeyi yeniden dizayn etme çabaları ve ABD'nin ileri karakolu olan siyonist İsrail’in katliamlarıyla koca bir kan gölüne çevrilmek istenmekte. ABD emperyalizmi, Afganistan işgalinden bu yana, Ortadoğu’yu kendi çıkarları doğrultusunda yeniden şekillendirmek ve sarsılan hegemonyasını yeniden tesis etmek için saldırmakta. Afganistan, Irak, Libya, Yemen, Lübnan, Filistin ve Suriye’den sonra emperyalist barbarlığın hedefinde şimdi de İran var” dedi.

SUÇA ORTAK OLMAYIN

“Savaş kışkırtıcılığının ülkemizdeki ayağı ise, iktidarın sahte kınamalarla bezenmiş ikiyüzlü politikalarıdır” vurgusu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “AKP-MHP rejimi ömrünü uzatmak için ABD emperyalizminin Ortadoğu'daki taşeronluğunu yapıyor. Ortadoğu'daki emperyalist haydutluğun önünü açıyor. Açıkça uyarıyoruz: Türkiye’deki Kürecik radar üssü İsrail’e anlık istihbarat sağlarken, İncirlik başta olmak üzere ülkemizdeki tüm ABD ve NATO üsleri İran’a yönelik olası bir saldırıda doğrudan kullanılma ihtimali barındırmaktadır. Bizler, geleceği çalınmak istenen gençler olarak bu topraklardan, emperyalist üslerden kardeş İran emekçi halklarına karşı silah doğrultulmasının, uçak kaldırılmasının, istihbarat sağlanmasının tam karşısındayız! Ülkemizin bu emperyalist suça ortak edilmesine izin vermeyeceğiz! Ortadoğu'daki kanlı planların karargahı olan NATO bir güvenlik değil savaş örgütüdür. Türkiye derhal NATO’dan çıkmalı, gizli-açık tüm yabancı askeri üsler derhal kapatılmalıdır!”