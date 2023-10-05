İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 104 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’daki 25 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 104 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya operasyonlarda; 3,5 kg bonzai, çeşitli miktarlarda, metamfetamin, esrar, skunk, uyuşturucu hap, silah ve para ele geçirildiğini duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki bu uyuşturucu tacirlerinin geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Terörle, uyuşturucuyla, organize suç çeteleriyle, düzensiz göçle mücadelemiz amansızca devam edecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce başta Kadıköy, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri başta olmak ilçeleri 25 ilçede hedeflenen 104 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.



Bu operasyonlarda; 3,5 kg bonzai, çeşitli miktarlarda, metamfetamin, esrar, skunk, uyuşturucu hap, silah ve para ele geçirildi. 104 şahsın tamamı yakalandı."