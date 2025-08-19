İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltında
İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 207 kilogram metamfetamin ile 98 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda 2 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonda 207 kilogram metamfetamin ile 98 kilogram kimyasal madde ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonda 2 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.