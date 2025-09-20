Giriş / Abone Ol
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 3 araç ve 1 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 20.09.2025 12:41
  • Giriş: 20.09.2025 12:41
  • Güncelleme: 20.09.2025 13:49
Kaynak: AA-DHA
Fotoğraf: DHA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 442 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklam ayaptı.

Açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Sarıyer'de 3 araç ve 1 adrese operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 442 kilogram uyuşturucu ve 49,5 kilo katkı maddesi ele geçirildiğini ifade eden Yerlikaya 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

