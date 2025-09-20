İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 3 araç ve 1 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA-DHA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 442 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve 7 kişinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklam ayaptı.
Açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Sarıyer'de 3 araç ve 1 adrese operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonda 442 kilogram uyuşturucu ve 49,5 kilo katkı maddesi ele geçirildiğini ifade eden Yerlikaya 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.