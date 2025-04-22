İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 801,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonda 801,5 kilogram "metamfetamin"in ele geçirildiğini, 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonun, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yerlikaya, Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, 29 parça halinde 773 kilogram sıvı metamfetamin ile kristal halde 28,5 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Yerlikaya’nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Arnavutköy ilçesinde operasyon düzenlendik.

Operasyonu koordine eden Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz.”