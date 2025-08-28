İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 847 bin hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 847 bin 600 adet uyuşturucu hap ve 290 kilogram ham madde ele geçirildiğini duyurdu.

Olayla ilgili iki şüpheli tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Zeytinburnu ve Sarıyer’de uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon sonucu 847 bin 600 adet uyuşturucu hap ile yaklaşık 5 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap üretilebilecek 290 kilogram ham madde ele geçirildi.

Ayrıca operasyonlar sonucu iki şüpheli tutuklandı.